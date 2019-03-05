Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС в Адыгее получат финансовую помощь

Адыгея

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Власти Адыгеи решили выделить дополнительную финансовую помощь ликвидаторам аварии на Чернобыльской Атомной электростанции

На эти цели по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова в региональном бюджете предусмотрен 1 млн рублей.

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В Адыгее живут 660 ликвидаторов аварии. Они получат по 1,5 тыс. рублей к Международному дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, который отмечают 26 апреля.

Кроме того, общественной организации, объединяющей ликвидаторов аварии, выделят 100 тыс. рублей.

«К 33-летию со дня трагедии на Чернобыльской АЭС в республике намечено провести более 200 различных мероприятий: митинги, собрания, уроки мужества, классные часы, тематические беседы, встречи с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, просмотры документальных фильмов», — рассказала заместитель премьер-министра республики Наталья Широкова Наталья Широкова.

Деньги Чернобыльцы
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Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС в Адыгее получат финансовую помощь
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