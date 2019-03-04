Военный погиб на фрегате «Адмирал Григорович» в Севастополе

В Севастополе на фрегате «Адмирал Григорович» 3 февраля военный погиб, упав с надстройки судна

Командование Севастопольского гарнизона вместе с правоохранительными органами начали проверку после смерти военнослужащего. По предварительной информации, он из-за неосторожности упал с надстройки корабля, проходящего плановый ремонт, написал 4 марта ТАСС со ссылкой на командование гарнизона.

Источник сообщил изданию, что несчастный случай произошел на фрегате «Адмирал Григорович». Судно проходило ремонт в доках Севморзавода в Севастополе.