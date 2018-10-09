В Дагестане на учениях затонул бронетранспортер. Погибли двое военных

В Каспийске во время учений утонули двое военных, служивших по контракту

ЧП произошло 7 октября. В Каспийском море затонул бронетранспортер. В результате погибли двое военнослужащих из Дагестана и Астраханской области 24 и 29 лет, сообщает «Регион online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело одного погибшего уже нашли. Сейчас ищут тело второго молодого человека.