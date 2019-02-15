В Новороссийске педиатра будут судить за смерть годовалой пациентки

В Новороссийске завершили расследование дела о гибели годовалого ребенка в 2016 году

По данным следствия, девочку госпитализировали в инфекционную больницу № 3 15 февраля 2016 года. Врач-педиатр осмотрела ребенка, недооценила тяжесть ее состояния, поставила неверный диагноз, не назначила необходимые анализы и процедуры, в том числе повторное рентгеновское исследование.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза заключила, что из-за ненадлежащей работы врача здоровье девочки ухудшилось. 19 марта 2016 года ее перевели в детскую краевую клиническую больницу, в тот же день она умерла от двусторонней пневмонии.

Уголовное дело по ч. 2 ст.109 УК РФ (Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей) с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.