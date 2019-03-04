Потепление до 17 °С и сухую погоду прогнозируют в начале недели на Кубани

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 4-6 марта

По данным Краснодарского гидрометцентра, 4 марта в крае и на Черноморском побережье осадков не ожидается. Дневная температура — 5‑10 °С. Ветер 5‑10 м/с, днем местами порывы достигнут 13‑18 м/с. В Краснодаре будет облачно, но без осадков. Днем термометры покажут 7‑9 °С. Ветер 5‑10 м/с, днем порывы 13‑18 м/с. Во вторник и среду на Кубани в основном будет сухая погода, однако днем 6 марта местами возможен дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром туман, 5 марта — слабый гололед. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до -2…+3 °С, в ночь на среду будет 1‑6 °С. Дневные температуры — 9‑14 °С, местами потеплеет до 17 °С. Ветер 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

На Черноморском побережье днем 6 марта местами возможен дождь. В ночь на 5 марта ожидается 2-7 °С, ночью 6 марта будет 4-9 °С. Днем воздух прогреется до 8-13 °С. Ветер 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. В Краснодаре во вторник сохранится сухая погода, а в среду в краевом центре прогнозируют сильный дождь. В ночь на 5 марта похолодает до 1 °С, ночью среды потеплеет до 7 °С. Днем ожидается около 13 °С. К середине недели ветер стихнет с 6 м/с до 3 м/с.