В Белореченске сотрудник ДПС на Infiniti врезался в ограждение

В Белореченске 3 марта сотрудник полиции устроил аварию и сбил пешеходное ограждение

ДТП произошло около 18:00 на пересечении улиц Гоголя и Луначарского. По предварительным данным, 43-летний мужчина на автомобиле Infiniti G25 не справился с управлением и врезался в пешеходное ограждение.

В результате аварии никто не пострадал. На водителя составили несколько административных протоколов. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

Позже выяснилось, что за рулем машины был сотрудник ДПС отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Белореченскому району. Проводится проверка. На это время полицейского отстранили, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.