В Белореченске сотрудник ДПС на Infiniti врезался в ограждение

Краснодарский край

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В Белореченске 3 марта сотрудник полиции устроил аварию и сбил пешеходное ограждение

ДТП произошло около 18:00 на пересечении улиц Гоголя и Луначарского. По предварительным данным, 43-летний мужчина на автомобиле Infiniti G25 не справился с управлением и врезался в пешеходное ограждение.

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В результате аварии никто не пострадал. На водителя составили несколько административных протоколов. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

Позже выяснилось, что за рулем машины был сотрудник ДПС отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Белореченскому району. Проводится проверка. На это время полицейского отстранили, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Белореченский район ГИБДД ДТП Полиция
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