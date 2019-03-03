«Ростов» упустил победу над «Енисеем» на сочинском «Фиште»

Футбольные клубы «Енисей» и «Ростов» 3 марта провели матч 18-го тура Российской премьер-лиги

Счет на 68-й минуте открыл исландский нападающий желто-синих Бьорн Сигурдарсон. На 83-й минуте защитник красноярцев Бабакар Сарр увел свою команду от поражения.

Напомним, матч перенесли из Красноярска из-за того, что домашний стадион «Енисея» задействовали во Всемирной зимней Универсиаде.

После этой игры команда Валяния Карпина идет седьмым в турнирной таблице чемпионата России и на три очка отстает от «Спартака» и «Рубина». «Енисей» занимает последнюю, 16-ю строчку.

Следующий матч красноярский клуб проведет 9 марта в гостях у самарских «Крыльев Советов». На следующий день «Ростов» на своем поле встретится с тульским «Арсеналом».

Как сообщали Юга.ру, в первом матче весенней части сезона «Анжи» одолел «Оренбург», а «Ахмат» не смог избежать поражения от «Рубина».