«Ростов» упустил победу над «Енисеем» на сочинском «Фиште»
Футбольные клубы «Енисей» и «Ростов» 3 марта провели матч 18-го тура Российской премьер-лиги
Итог игры, прошедшей в Сочи, — 1:1.
Счет на 68-й минуте открыл исландский нападающий желто-синих Бьорн Сигурдарсон. На 83-й минуте защитник красноярцев Бабакар Сарр увел свою команду от поражения.
Игра на сочинском «Фиште» собрала 5 тыс.116 зрителей.
Напомним, матч перенесли из Красноярска из-за того, что домашний стадион «Енисея» задействовали во Всемирной зимней Универсиаде.
После этой игры команда Валяния Карпина идет седьмым в турнирной таблице чемпионата России и на три очка отстает от «Спартака» и «Рубина». «Енисей» занимает последнюю, 16-ю строчку.
Следующий матч красноярский клуб проведет 9 марта в гостях у самарских «Крыльев Советов». На следующий день «Ростов» на своем поле встретится с тульским «Арсеналом».
Как сообщали Юга.ру, в первом матче весенней части сезона «Анжи» одолел «Оренбург», а «Ахмат» не смог избежать поражения от «Рубина».
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