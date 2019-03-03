«Ахмат» на последней минуте уступил «Рубину»
Чечня, Вся Россия Маша Томилина
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 2 марта сыграл с «Рубином» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги
Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 94-й минуте забил 19-летний Артур Сагитов.
За игрой с трибун «Казань Арены» наблюдали 3 тыс. 425 зрителей.
Следующий матч «Рубин» проведет 9 марта в гостях у ЦСКА, «Ахмат» 11 марта примет «Урал».
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