«Ахмат» на последней минуте уступил «Рубину»

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 2 марта сыграл с «Рубином» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 94-й минуте забил 19-летний Артур Сагитов.

За игрой с трибун «Казань Арены» наблюдали 3 тыс. 425 зрителей.

Следующий матч «Рубин» проведет 9 марта в гостях у ЦСКА, «Ахмат» 11 марта примет «Урал».

Как сообщали Юга.ру, 1 марта «Анжи» обыграл «Оренбург» в первом матче весенней части сезона.