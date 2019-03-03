«Ахмат» на последней минуте уступил «Рубину»

Чечня, Вся Россия

Распечатать

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 2 марта сыграл с «Рубином» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 94-й минуте забил 19-летний Артур Сагитов.

За игрой с трибун «Казань Арены» наблюдали 3 тыс. 425 зрителей.

Следующий матч «Рубин» проведет 9 марта в гостях у ЦСКА, «Ахмат» 11 марта примет «Урал».

Как сообщали Юга.ру, 1 марта «Анжи» обыграл «Оренбург» в первом матче весенней части сезона.

РПЛ ФК «Ахмат» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Мы совершили чудо!» Кадыров подвел итоги 12 лет правления
Горящий электрощит вызвал зарево в пригороде Майкопа
Суд арестовал Александра Емельяненко после ДТП в Кисловодске
В центре Краснодара потушили крупный пожар
«Ахмат» на последней минуте уступил «Рубину»
Хакеры притворились «Магнитом» и «Ашаном» и атаковали 50 крупных компаний

Лента новостей

Статьи

Концерт Тимы Белорусских, фантастический спектакль «КроткиЕ»

И другие события Краснодара с 1 по 3 марта

Статьи

Что такое «ЕДОДОЙ»? Юга.ру узнали

Искусство, вандализм, реклама или поэзия. Отвечают эксперты

Статьи

Бесплатная йога, семинар для беременных, поход к водопадам

Чем заняться в выходные 2-3 марта

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале