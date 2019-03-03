Горящий электрощит вызвал зарево в пригороде Майкопа

Адыгея

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Вечером 2 марта в станице Ханской под Майкопом жители наблюдали пожар, от которого исходило большое зарево

Около 19:00 произошло возгорание электрощита. Огонь распространился на площади 4 кв. метра.

Замначальника ГУ МЧС России по Адыгее Андрей Колесник ссообщил порталу Юга.ру, что трансформатор вышел из строя из-за короткого замыкания.

«В ликвидации последствий возгорания участвовали энергетики, от ГУ МЧС по Адыгее — 5 пожарных и 1 автоцистерна. В данном случае вместо воды использовался порошковый огнетушитель», — рассказал Андрей Колесник.

Как сообщали Юга.ру, накануне вечером в центре Краснодара сгорел дом на площади 100 кв. метров.

МЧС Пожары
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