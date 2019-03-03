Горящий электрощит вызвал зарево в пригороде Майкопа
Вечером 2 марта в станице Ханской под Майкопом жители наблюдали пожар, от которого исходило большое зарево
Около 19:00 произошло возгорание электрощита. Огонь распространился на площади 4 кв. метра.
Замначальника ГУ МЧС России по Адыгее Андрей Колесник ссообщил порталу Юга.ру, что трансформатор вышел из строя из-за короткого замыкания.
«В ликвидации последствий возгорания участвовали энергетики, от ГУ МЧС по Адыгее — 5 пожарных и 1 автоцистерна. В данном случае вместо воды использовался порошковый огнетушитель», — рассказал Андрей Колесник.
Как сообщали Юга.ру, накануне вечером в центре Краснодара сгорел дом на площади 100 кв. метров.
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Сегодня в станице Ханской в 19 часов, очень эффектно и быстро сгорела электростанция �� ���� ________________________________________ ⬇️Загружайте новости с хештегом ☑️#chp_mkp или присылайте в Direct ��Отмечайте нас на фото и видео ЧП ________________________________________ #chp_mkp#maykop#chp#происшествие#авария#дтп#region01#adygea#майкоп#russia01#chp_mkp#maykop#chp#происшествие#авария#дтп#region01#adygea#майкоп#russia01
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