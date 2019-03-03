В центре Краснодара потушили крупный пожар
Краснодарский край Маша Томилина
В Краснодаре ночью 2 марта произошел пожар в доме на улице Буденного между Фрунзе и Кирова
Сообщение о возгорании в нежилом помещении поступило в 21:00. Огонь распространился по площади 100 кв. метров.
В 21:54 спасатели потушили пожар. На месте работали 20 человек и 6 спецмашин.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 1 марта в Краснодаре горела квартира в ЖК «Адмирал» на улице Кубанской набережной. Из многоэтажки эвакуировали 35 человек.
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