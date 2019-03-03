В центре Краснодара потушили крупный пожар

В Краснодаре ночью 2 марта произошел пожар в доме на улице Буденного между Фрунзе и Кирова

Сообщение о возгорании в нежилом помещении поступило в 21:00. Огонь распространился по площади 100 кв. метров. В 21:54 спасатели потушили пожар. На месте работали 20 человек и 6 спецмашин. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.