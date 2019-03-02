Ливень и сильный ветер ожидают в субботу в Краснодаре

Краснодарский край

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Власти Краснодара предупредили горожан об ухудшении погоды в субботу, 2 марта

В городе объявили штормовое предупреждение: помимо проливного дождя, прогнозируют усиление западного ветра с порывами 20 м/с. При возникновении чрезвычайных ситуаций краснодарцев и гостей города призывают обращаться по телефону (861) 214-33-36 и по единому номеру 112.

Как ранее сообщали Юга.ру, синоптики предупреждали, что дождь, мокрый снег и ветер ожидаются в первые весенние дни по всей территории Краснодарского края, включая Черноморское побережье.

Краснодар Погода Штормовые предупреждения
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