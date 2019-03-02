Автобусам №№ 34 и 32 продлят маршруты в Краснодаре

Краснодарский край

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Два автобусных маршрута в Краснодаре изменят схему движения с 10 марта

Гимн общественного транспорта:

«В настоящее время жильцам ЖК «Спортивная деревня» до ближайшей автобусной остановки приходится идти более километра. С 10 марта автобусы маршрута № 34 будут заезжать непосредственно на территорию ЖК», — рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

По его словам, удлинение маршрута не увеличит интервал движения автобусов, который должен остаться порядка 10 минут в будни. Чтобы так вышло, на линию выведут еще пять автобусов — и с понедельника по пятницу от Благоева до «Спортивной деревни» будет ходить 26 графиков, а в выходные и праздничные дни 19.

Из-за того, что автобусы маршрута №34 перестанут подъезжать к ТЦ «Западный» по пути в сторону микрорайона Гидростроителей, городские власти приняли решение продлить маршрут №22. Сейчас он ходит от Старокубанской к «Ленте» на Западном обходе. С 10 марта его конечной остановкой станет ТЦ «Западный», но заезд к «Ленте» сохранится при движении в обоих направлениях.

Краснодар Общественный транспорт
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