Пять трамвайных маршрутов в Краснодаре изменят движение на время ремонта путей

В Краснодаре начинается ремонт трамвайного полотна на ул. Переходной. Изменится ряд маршрутов

«Ночное время выбрано для того, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Особо обращаем внимание пассажиров на время отправления трамваев и троллейбусов с конечных остановок, чтобы спланировать поездки с учетом изменения схем движения общественного транспорта», — подчеркнул замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Анфиногенов.

Трамвайное полотно будут чинить именно ночью, поэтому и схемы движения изменятся только по вечерам. Это коснется трамваев №№ 4, 5, 7, 8 и 22.

Трамваи с маршрутом №4 с 22:00 будут следовать из Комсомольского микрорайона к Восточному депо. Последние поедут из КМР в 21:45, а от ул. Индустриальной — в 22:18.

Трамваи №5 с 21:25 поедут от ул. Бершанской до ул. Индустриальной, последние от Бершанской в 21:01, а от Солнечной в 22:17.

Трамваи маршрута №7 с 22:00 отправятся от Западного депо до ул. Декабристов. Последние вагоны поедут от депо в 21:46, а от ул. Димитрова — в 22:35.

Трамваи №8 с 21:50 поедут от хладокомбината до ул. Индустриальной, а с 22:30 — от ул. Солнечной по Садовой до хладокомбината. От него последние вагоны поедут в 21:26, от от Солнечной — в 22:01.