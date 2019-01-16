В Армавире произошло ДТП с машиной такси, «Газелью» и Porsche. Два автомобиля загорелись

В Армавире в ночь на 16 января произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса

Инцидент произошел на улице Советской Армии. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Nissan Almera врезался в припаркованную «Газель», которая по инерции столкнулась с рядом стоящей машиной Porsche. В результате Nissan загорелся, огонь перекинулся на «Газель».

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 00:41. На место прибыли четверо спасателей, они использовали одну единицу техники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.