В Армавире произошло ДТП с машиной такси, «Газелью» и Porsche. Два автомобиля загорелись

Краснодарский край

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В Армавире в ночь на 16 января произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса

Инцидент произошел на улице Советской Армии. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Nissan Almera врезался в припаркованную «Газель», которая по инерции столкнулась с рядом стоящей машиной Porsche. В результате Nissan загорелся, огонь перекинулся на «Газель».

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 00:41. На место прибыли четверо спасателей, они использовали одну единицу техники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

По данным паблика «ЧП Армавир», в припаркованную «Газель» врезался автомобиль «Яндекс Такси».

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