Следственный комитет назвал две причины гибели группы Дятлова

Следственный комитет России 1 марта рассказал две основные версии гибели туристической группы Дятлова в 1959 году на Северном Урале

В начале февраля СК РФ объявил о возобновлении расследования гибели группы Дятлова. Для этого следователи назначили новые экспертизы с возможной эксгумацией тел погибших. О результатах расследования рассказал «Московский комсомолец» со ссылкой на следователя-криминалиста Владимира Соловьева и почетного сотрудника СК РФ Сергея Шкрябача. По мнению экспертов, организатору похода Игорю Дятлову не хватило опыта для туристического похода такой сложности. Туристы не были готовы к суровым условиям: у них не было необходимого снаряжения и точной карты местности. Также молодые люди совершили ошибку и неправильно выбрали место для ночевки на склоне: на их палатку сошел оползень массой в несколько тонн, который они частично спровоцировали сами, подрезав склон.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, две части группы погибли из-за обморожения. Установлено, что на людях не было теплой одежды. Несмотря на то, что туристы развели костер, им не удалось его долго поддерживать. Следователи предполагают, что под участниками еще одной части группы провалился снежно-ледовый перешеек, когда они спустились к притоку реки. Туристов накрыло рухнувшим слоем промерзшего снега высотой не менее 5 метров.