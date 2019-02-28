Экстренное предупреждение объявили на Кубани из-за осадков

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Краснодарском крае в период с 28 февраля по 2 марта

Экстренное предупреждение по непогоде распространило краевое управление МЧС.

По данным ведомства, местами в Краснодаре и крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра с порывами 13-18 м/с, местами до 25 м/с.

На Черноморском побережье ожидается сильное волнение моря. На реках края ожидаются резкие подъемы уровней воды. На Азовском побережье ожидается усиление северо-западного ветра и нагон уровня воды.