Экстренное предупреждение объявили на Кубани из-за осадков
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Краснодарском крае в период с 28 февраля по 2 марта
Экстренное предупреждение по непогоде распространило краевое управление МЧС.
По данным ведомства, местами в Краснодаре и крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра с порывами 13-18 м/с, местами до 25 м/с.
На Черноморском побережье ожидается сильное волнение моря. На реках края ожидаются резкие подъемы уровней воды. На Азовском побережье ожидается усиление северо-западного ветра и нагон уровня воды.
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Кроме того, ожидается ухудшение видимости в осадках.
По данным Краснодарского гидрометцентра, в Краснодаре в ночь на 1 марта температура воздуха составит 1...3 °С, днем — 6...8 °С. Утром и днем сильные осадки. Ветер с порывами до 20 м/с.
По краю временами осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, в восточной части — до -3 °С; днем +3...+8 °С, по югу до +12 °С. На Черноморском побережье ночью 2...7 °С тепла, днем 7-12 °С, утром и днем сильный дождь. Ветер с порывами до 25 м/с.
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