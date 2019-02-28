Следователи выясняют, чей вертолет доставил туристов на склон в Карачаево-Черкесии, где сошла лавина
Следственный комитет Карачаево-Черкесии начал проверку после того, как группа туристов попала под лавину, одни из них погиб
Инцидент произошел днем 28 февраля в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе республики.
По уточненным данным, в районе схода снежной лавины находились восемь человек, шестеро из них оказались непосредственно под лавиной.
«Группа туристов занималась внетрассовым катанием на хребте Дукка, в поисково-спасательном отряде не были зарегистрированы. Пострадавших направили в Зеленчукскую ЦРБ, есть один погибший», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.
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По предварительной информации, погибший — Сергей Комбалов из Невинномысска Ставропольского края, он являлся членом ассоциации горных гидов и сопровождал группу. Пострадавшие — жители Москвы и Московской области, передает «Интерфакс».
Выяснилось, что горнолыжники приземлились на склон горы на вертолете. Они не зарегистрировалась в региональном МЧС и никому не сообщили о своем маршруте по необорудованным трассам. Об этом сообщил в своем инстаграме глава республики Рашид Темрезов.
«Проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 144 УПК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства, связанные с организацией экстремального отдыха, а также степень полученных туристами травм», — сообщили в пресс-службе СКР по республике.
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