Следователи выясняют, чей вертолет доставил туристов на склон в Карачаево-Черкесии, где сошла лавина

Следственный комитет Карачаево-Черкесии начал проверку после того, как группа туристов попала под лавину, одни из них погиб

Инцидент произошел днем 28 февраля в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе республики.

По уточненным данным, в районе схода снежной лавины находились восемь человек, шестеро из них оказались непосредственно под лавиной.

«Группа туристов занималась внетрассовым катанием на хребте Дукка, в поисково-спасательном отряде не были зарегистрированы. Пострадавших направили в Зеленчукскую ЦРБ, есть один погибший», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.