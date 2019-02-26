На Кубани выясняют причины массовой гибели птиц на полях

Краснодарский край

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В Калининском районе Краснодарского края в феврале произошла массовая гибель диких птиц на полях, полиция и прокуратура начали проверку

Министр природных ресурсов Кубани Сергей Еремин сообщил журналистам, что мертвых птиц обнаружили во время рейда в лесополосе, примыкающей к пшеничному и люцерновому полям в окрестностях села Долиновское. Сейчас установлена гибель 351 вяхиря — диких голубей и шести хищных птиц семейства ястребиных.

Причины их гибели выясняют специалисты управления ветеринарии Краснодарского края и управления Россельхознадзора. Также министерство направило заявление в полицию района для возбуждения уголовного дела. Собственную проверку проводят прокуратура Краснодарского края.

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По словам Еремина, первые исследования не выявили у погибших птиц опасных для человека, животных и птиц инфекций.

«Результат анализа на наличие инфекционных и инвазивных заболеваний отрицательный. В настоящее время проводится токсикологическая экспертиза. По информации Россельхознадзора, в ближайшее время ожидается получение экспертного заключения, в котором будут представлены причины гибели птиц, установлены виновные, которым будет предъявлен иск о возмещении ущерба», — цитирует главу ведомства «Интерфакс».

Среди предположений ученых, отмечает издание, отравление птиц ядами, которые применяются хозяйствами для уничтожения грызунов. В преддверие начала полевых работ при нарушении технологии опасные вещества могли попасть в среду обитания птиц.

Животные Калининский район
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