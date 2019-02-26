На Кубани выясняют причины массовой гибели птиц на полях

В Калининском районе Краснодарского края в феврале произошла массовая гибель диких птиц на полях, полиция и прокуратура начали проверку

Министр природных ресурсов Кубани Сергей Еремин сообщил журналистам, что мертвых птиц обнаружили во время рейда в лесополосе, примыкающей к пшеничному и люцерновому полям в окрестностях села Долиновское. Сейчас установлена гибель 351 вяхиря — диких голубей и шести хищных птиц семейства ястребиных.

Причины их гибели выясняют специалисты управления ветеринарии Краснодарского края и управления Россельхознадзора. Также министерство направило заявление в полицию района для возбуждения уголовного дела. Собственную проверку проводят прокуратура Краснодарского края.