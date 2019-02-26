На Кубани выясняют причины массовой гибели птиц на полях
В Калининском районе Краснодарского края в феврале произошла массовая гибель диких птиц на полях, полиция и прокуратура начали проверку
Министр природных ресурсов Кубани Сергей Еремин сообщил журналистам, что мертвых птиц обнаружили во время рейда в лесополосе, примыкающей к пшеничному и люцерновому полям в окрестностях села Долиновское. Сейчас установлена гибель 351 вяхиря — диких голубей и шести хищных птиц семейства ястребиных.
Причины их гибели выясняют специалисты управления ветеринарии Краснодарского края и управления Россельхознадзора. Также министерство направило заявление в полицию района для возбуждения уголовного дела. Собственную проверку проводят прокуратура Краснодарского края.
По словам Еремина, первые исследования не выявили у погибших птиц опасных для человека, животных и птиц инфекций.
«Результат анализа на наличие инфекционных и инвазивных заболеваний отрицательный. В настоящее время проводится токсикологическая экспертиза. По информации Россельхознадзора, в ближайшее время ожидается получение экспертного заключения, в котором будут представлены причины гибели птиц, установлены виновные, которым будет предъявлен иск о возмещении ущерба», — цитирует главу ведомства «Интерфакс».
Среди предположений ученых, отмечает издание, отравление птиц ядами, которые применяются хозяйствами для уничтожения грызунов. В преддверие начала полевых работ при нарушении технологии опасные вещества могли попасть в среду обитания птиц.
И еще 9 концертов 2019 года, на которые стоит поехать в Москву и Питер
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.