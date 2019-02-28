В Краснодаре машина сбила подростка на улице Суворова

Краснодарский край

Распечатать

В центре Краснодара вечером 27 февраля несовершеннолетний попал под машину

Авария произошла около 21:00 на улице Суворова. По предварительным данным, 41-летний мужчина за рулем автомобиля Opel Vectra сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу возле пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчика с травмами доставили в больницу, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, утром 27 февраля после столкновения с автомобилем перевернулась машина скорой помощи. В результате госпитализировали семерых человек, в том числе младенца и двухлетнего ребенка.

Дети ДТП Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове мужчина избил знакомого и заживо сжег его
В Сочи перекрыли улицу Пятигорскую из-за ремонта водовода
В Краснодаре машина сбила подростка на улице Суворова
Уголовное дело «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева передали в суд
На покупку 33 новых трамваев в 2019 году Краснодар получил 1 млрд рублей
На Кубани ограничат этажность застройки в прибрежной зоне

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале