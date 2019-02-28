В Краснодаре машина сбила подростка на улице Суворова
Краснодарский край Валерия Дульская
В центре Краснодара вечером 27 февраля несовершеннолетний попал под машину
Авария произошла около 21:00 на улице Суворова. По предварительным данным, 41-летний мужчина за рулем автомобиля Opel Vectra сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу возле пешеходного перехода.
В результате ДТП мальчика с травмами доставили в больницу, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, утром 27 февраля после столкновения с автомобилем перевернулась машина скорой помощи. В результате госпитализировали семерых человек, в том числе младенца и двухлетнего ребенка.
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