В Краснодаре машина сбила подростка на улице Суворова

В центре Краснодара вечером 27 февраля несовершеннолетний попал под машину

Авария произошла около 21:00 на улице Суворова. По предварительным данным, 41-летний мужчина за рулем автомобиля Opel Vectra сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу возле пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчика с травмами доставили в больницу, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.