Машина скорой помощи с младенцем перевернулась после ДТП в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 27 февраля после столкновения с автомобилем перевернулась машина скорой помощи, семь человек доставили в больницу

Авария случилась на пересечении улиц Дзержинского и Стахановской. Женщина за рулем машины Volkswagen Touareg врезалась в скорую с включенным проблесковым маячком. От удара спецмашина перевернулась на бок.

С места ДТП в больницу доставили троих медиков и женщину с 11-месячным ребенком, которые находились в скорой. Также госпитализировали женщину с двухлетним ребенком, которые ехали в иномарке.

Проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Дети ДТП Краснодар
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Машина скорой помощи с младенцем перевернулась после ДТП в Краснодаре
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