Машина скорой помощи с младенцем перевернулась после ДТП в Краснодаре

В Краснодаре утром 27 февраля после столкновения с автомобилем перевернулась машина скорой помощи, семь человек доставили в больницу

Авария случилась на пересечении улиц Дзержинского и Стахановской. Женщина за рулем машины Volkswagen Touareg врезалась в скорую с включенным проблесковым маячком. От удара спецмашина перевернулась на бок.

С места ДТП в больницу доставили троих медиков и женщину с 11-месячным ребенком, которые находились в скорой. Также госпитализировали женщину с двухлетним ребенком, которые ехали в иномарке.

Проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.