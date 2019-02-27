Машина скорой помощи с младенцем перевернулась после ДТП в Краснодаре
В Краснодаре утром 27 февраля после столкновения с автомобилем перевернулась машина скорой помощи, семь человек доставили в больницу
Авария случилась на пересечении улиц Дзержинского и Стахановской. Женщина за рулем машины Volkswagen Touareg врезалась в скорую с включенным проблесковым маячком. От удара спецмашина перевернулась на бок.
С места ДТП в больницу доставили троих медиков и женщину с 11-месячным ребенком, которые находились в скорой. Также госпитализировали женщину с двухлетним ребенком, которые ехали в иномарке.
Проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.