Компания МТС проложила скоростной мобильный интернет в Гуамке, Абрау, Мезмае и на Должанской косе

С начала 2018 года оператор связи МТС развернул сети 3G и 4G в небольших, но популярных среди жителей Краснодарского края местах отдыха в регионе

Скоростной мобильный интернет впервые появился в поселке Мезмай, у озера Лиманчик на полуострове Абрау, в районе расположения туристических баз для серфинга и кайтинга на Должанской косе, а также в хуторе Гуамка — центре экстремального туризма и скалолазания с ущельем и узкоколейной железной дорогой.

Гуамка и Мезмай расположены в горных районах, где из-за неровного ландшафта и так называемых слепых зон для радиосигнала трудно обеспечить стабильную связь. Компания МТС зафиксировала прирост туристов со смартфонами в этих районах и установила новые базовые станции, чтобы ускорить работу мобильного интернета. В большинстве таких населенных пунктов доступ к мобильному интернету появился впервые.

Кроме того, с начала года в районах расположения вновь покрытых населенных пунктов стало вдвое больше корпоративных клиентов МТС.

«Благодаря новым возможностям продвижения бизнеса в интернете, развивается индустрия гостеприимства. Открываются гостиницы, базы отдыха, организуются туристические маршруты, появляется возможность бронировать онлайн места отдыха и туры, формировать индивидуальные и групповые путешествия», — отметили в пресс-службе МТС.

В компании подчеркнули, что появление интернет-сайтов, групп и бизнес-аккаунтов в соцсетях о местных достопримечательностях с информацией о возможных видах отдыха стимулирует жителей региона пересматривать привычные варианты отдыха на выходные.

В сравнении с летом 2016 года на 15% увеличилось количество отдыхающих, которые летом вместо морских курортов отправляются в горы или другие менее посещаемые туристические места.