На горнолыжных курортах Кубани и Адыгеи появился скоростной интернет

Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС обеспечил 4G-сеть на горнолыжных курортах Красной Поляны и Лагонаки

Скоростной интернет работает на верхней точке Красной Поляны — на курорте «Альпика-сервис», на склонах «Роза Хутор» и «Газпром». Качество связи также улучшили в селе Эстосадок, где расположено большинство отелей и ресторанов, сообщили в пресс-службе компании МТС.

Внутри торгово-развлекательного центра «Горки Город молл» 4G от МТС работает с начала года. Планируется, что до конца года на крыше ТРЦ включат новую базовую станцию. Ожидается, что это улучшит внешнее покрытие наиболее посещаемых туристических объектов.

Впервые 4G-сеть заработала на Азишской пещере курорта Лагонаки. Также скоростной интернет появился в поселке Хамышки, где сейчас развивается туристическая инфраструктура.

МТС — единственная компания, которая обеспечивает мобильную связь и интернет в Хамышках и Гузерипле.

«Связь в горах — это вопрос не только удобства отдыхающих и туристов. Речь идет, в первую очередь, о безопасности и полноценной туристической инфраструктуре. Наличие качественных голосовых услуг и интернета — составная часть индустрии гостеприимства», — сказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.