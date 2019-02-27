«Сотрудники ДПС проявили агрессию и избили нас». Глава минстроя Крыма рассказал свою версию драки с полицией под Ростовом

Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов прокомментировал инцидент с полицейскими в Ростовской области

Автомобиль BMW, в котором ехал Храмов, остановили на Аксайском посту 24 февраля. Ранее в областном главке МВД сообщили, что у машины были нарушены правила тонировки. Пассажир иномарки, по данным ведомства, прошел в служебное помещение и избил там сотрудника ДПС. После этого водителя и пассажира BMW отправили на медосвидетельствование, которое не выявило у них признаков опьянения.

В свою очередь Храмов описал ситуацию по-другому. По его словам, BMW, в котором он возвращался из командировки вместе с начальником службы капстроительства Крыма Карленом Петросяном, остановили по причине того, что госномер был в снегу и плохо читался.

«Сотрудники ДПС в некорректной форме предложили Храмову пройти личный досмотр и прямо на посту сдать анализ мочи на предмет алкогольного и наркотического опьянения, но, получив отказ, начали проявлять агрессию и заставлять раздеться. Министр, сославшись на нормы закона, отказался сдавать анализы на посту и предложил проехать в медучреждение, на что получил отказ и требование предъявить автомобиль к осмотру», — цитирует пресс-службу минстроя Крыма «Интерфакс».

После этого, по информации министерства, полицейский начал осматривать автомобиль без привлечения понятых.

«Завязалась потасовка, в ходе которой несколько сотрудников ДПС в помещении поста избили Храмова и Петросяна», — заявили в ведомстве.

Петросян вызвал к месту происшествия наряд полиции. После они с Храмовым поехали в районную больницу и сдали анализы, подтвердившие отсутствие алкоголя и наркотиков в организме. Там же Петросян засвидетельствовал побои, отметили в министерстве.

Сам Храмов заявил, что не хотел придавать инцидент огласке, так как полицейские «дискредитируют все органы внутренних дел». По его словам, служебные удостоверения они с Петросяном предъявили только «когда ситуация достигла критического уровня и пришлось вызывать наряд полиции».

Министр заявил, что рассчитывает на объективное расследование инцидента.

Напомним, сейчас выяснением обстоятельств происшествия занимаются следственные органы, в МВД проводят проверку законности действий сотрудников полиции.