Министра строительства Крыма задержали за драку с полицейскими под Ростовом

На посту ДПС в Ростовской области после драки с полицейскими задержали главу минстроя Крыма Михаила Храмова

Инцидент произошел 24 февраля на Аксайском посту. Информация о нем появилась на сайте ГУ МВД по Ростовской области днем 27 февраля. Там не указаны имена участников конфликта, однако СМИ получили это сообщение в ответ на запрос прокомментировать ситуацию с участием министра Храмова.

По данным полиции, сотрудники ДПС остановили на трассе М-4 «Дон» автомобиль BMW с признаками нарушения правил тонировки.

«Во время составления административного материала пассажир иномарки пытался пройти в помещение Центра управления нарядами, несмотря на запрет сотрудников полиции. После неоднократного требования покинуть служебное помещение, пассажир несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное обмундирование полицейского», — говорится в сообщении ведомства.

Водителя и пассажира BMW отправили на медосвидетельствование, которое не выявило у них признаков опьянения.

Сейчас следственные органы проводят процессуальную проверку действий пассажира иномарки. Кроме того, в МВД проводят проверку законности действий сотрудников полиции.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Храмова якобы избили сотрудники ДПС и угрожали подкинуть ему наркотики.

Официально Храмов не делал никаких заявлений и комментариев по поводу ситуации не давал.