В Краснодаре ребенок попал под машину на улице Восточно-Кругликовской

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской вечером 26 февраля машина сбила несовершеннолетнего пешехода

По предварительным данным, около 21:00 28-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил девятилетнего ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу.

Водитель резко затормозил, однако столкновения избежать не удалось. Ребенка доставили в больницу, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре вечером 25 февраля парень за рулем легковушки сбил на «зебре» мужчину с сыном.

Дети ДТП Краснодар
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