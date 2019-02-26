В Краснодаре парень на машине сбил мужчину с сыном
В Краснодаре вечером 25 февраля парень за рулем легковушки сбил на переходе мужчину с сыном
Авария произошла около 20:00 на трассе М4 «Дон» на участке Восточный обход — улица Бершанской. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Mecedes E200 сбил на пешеходном переходе 33-летнего мужчину и его 11-летнего сына.
Пострадавших доставили в больницу. На их одежде не было светоотражающих элементов, сообщили в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару. Обстоятельства аварии уточняются.
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