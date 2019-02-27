Путин поручил обеспечить все школы высокоскоростным интернетом. Глава «Ростелекома» оценил это в 40 млрд рублей
Вся Россия Оксана Васильченко
Президент России Владимир Путин поручил до конца 2021 года подключить все школы к высокоскоростному интернету
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Такую задачу глава государства поставил правительству и поручил отчитаться о проделанной работе до 1 сентября, говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию.
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский 18 февраля заявил, что компания готова подключить к высокоскоростному интернету 40 тыс. школ. На это «Ростелеком» готов выделить 40 млрд рублей (по 1 млн рублей на школу). На эти деньги собираются оплатить трафик до 2025 года, сообщил ТАСС.
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