В лобовом ДТП в Сочи пострадали три человека
В Лазаревском районе Сочи 25 февраля произошла авария в участием двух автомобилей
ДТП случилось в 17:05 в районе села Нижняя Хобза.
По предварительным данным, 29-летний местный житель за рулем автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в автомобиль Kia под управлением 63-летней москвички.
В результате пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки, а также водитель иномарки, рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Как сообщали Юга.ру, вечером 24 февраля в Сочи произошло ДТП, в котором 20-летнему пассажиру «Оки» оторвало руку.
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