В Сочи 20-летнему пассажиру «Оки» в ДТП оторвало руку

Краснодарский край

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В Сочи вечером 24 февраля «Ока» врезалась в отбойник, в результате пострадал пассажир автомобиля

ДТП произошло в 20:30 в Хостинском районе на Дублере Курортного проспекта.

По предварительным данным, водитель «Оки» не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение с левой стороны дороги.

В результате пострадал 20-летний пассажир легковушки, ему оторвало руку, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Как писали Юга.ру, в начале февраля в Сочи погиб водитель машины, которая врезалась в отбойник.

ДТП смерть Сочи
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