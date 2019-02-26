В Краснодаре грузовик врезался в троллейбус

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 26 февраля грузовик врезался в троллейбус

Авария произошла на улице Красных Партизан в 6:03. Грузовик врезался в троллейбус № 21. За помощью в скорую никто не обращался, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ.

По предварительным данным, за рулем КамАЗа был 53-летний мужчина. Он проехал на красный сигнал светофора и врезался в заднюю часть троллейбуса, сообщили в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Очевидцы ДТП опубликовали в социальных сетях видео с места аварии. На кадрах видно, как грузовик, перевозивший кирпич, снес заднюю часть троллейбуса. От удара общественный транспорт перекрыл дорогу.

ДТП Краснодар Общественный транспорт
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