В Краснодаре грузовик врезался в троллейбус

В Краснодаре утром 26 февраля грузовик врезался в троллейбус

Авария произошла на улице Красных Партизан в 6:03. Грузовик врезался в троллейбус № 21. За помощью в скорую никто не обращался, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ.

По предварительным данным, за рулем КамАЗа был 53-летний мужчина. Он проехал на красный сигнал светофора и врезался в заднюю часть троллейбуса, сообщили в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Очевидцы ДТП опубликовали в социальных сетях видео с места аварии. На кадрах видно, как грузовик, перевозивший кирпич, снес заднюю часть троллейбуса. От удара общественный транспорт перекрыл дорогу.