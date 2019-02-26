Двое мужчин пострадали в результате стрельбы в Ростове-на-Дону

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 25 февраля трое мужчин открыли стрельбу, двое из них пострадали

Стрельба произошла в Первомайском районе города. Трое ранее знакомых мужчин поссорились. Во время конфликта они открыли огонь друг по другу из травматических пистолетов.

Двое мужчин получили различные травмы, их госпитализировали. Еще одного участника конфликта задержали и доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, 7 февраля возле кафе на проспекте Космонавтов в Ростове-на-Дону между несколькими мужчинами произошел конфликт, во время которого неизвестный несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия. Один из пострадавших умер, второго госпитализировали. Позже правоохранительные органы задержали подозреваемого.

Полиция Ростов-на-Дону Стрельба
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