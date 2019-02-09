В Ростове задержали подозреваемого в убийстве человека при перестрелке возле кафе

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, подозреваемого в причастности к стрельбе в двух человек возле кафе

Как сообщали Юга7ру, 7 февраля возле кафе на проспекте Космонавтов в Ростове-на-Дону между несколькими мужчинами произошел конфликт, во время которого неизвестный несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в двух мужчин.

Один из пострадавших умер, второго госпитализировали.

По факту произошедшего завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «и», ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), п. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел, сообщила 9 феварля пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Следователи совместно с полицейскими установили участников конфликта и задержали 25-летнего жителя Ростова, подозреваемого в совершении преступления. У мужчины нашли огнестрельное оружие, из которого он стрелял.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления.

Как сообщали Юга.ру, в начале февраля в Роствое задержали мужчину, который выстрелил в своего знакомого в центре города.

Ростов-на-Дону Следственный комитет Стрельба Убийство
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