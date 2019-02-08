Один человек погиб в перестрелке в Ростове-на-Дону

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону вечером 7 февраля произошла перестрелка, один человек погиб

По предварительным данным, в перестрелке участвовали более десяти человек. Между двумя группами мужчин произошел конфликт, который перерос в драку со стрельбой. В результате один человек погиб, еще одного доставили в больницу в тяжелом состоянии, пишет «Интерфакс».

Полицейские ищут несколько автомобилей и людей, причастных к перестрелке, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство),ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство) и по ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот огнестрельного оружия).