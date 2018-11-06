В Керчи нашли пропавшую 15-летнюю девушку. Она заявила, что ей надоело жить и учиться в Джанкое

Крым

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В Керчи 2 ноября полицейские нашли пропавшую в Джанкое несовершеннолетнюю

В конце октября в полицию обратился руководитель одного из учебных заведений города Джанкоя с заявлением о пропаже 15-летней учащейся. Подросток самовольно покинула общежитие и не выходила на связь. В результате поисков несовершеннолетнюю нашли в Керчи.

Девушка пояснила сотрудникам полиции, что ей надоело жить и учиться в Джанкое. Поэтому она решила немного пожить сама. Подростка доставили в учебное заведение и провели профилактическую беседу.

«За время нахождения без опеки взрослых никаких противоправных деяний в отношении несовершеннолетней совершено не было», — рассказали 6 ноября в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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В Керчи нашли пропавшую 15-летнюю девушку. Она заявила, что ей надоело жить и учиться в Джанкое
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