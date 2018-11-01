В Туапсе заведующий наркологическим диспансером за деньги выдавал поддельные справки

В Туапсе против заведующего наркологического диспансера возбудили уголовное дело за получение взятки

Мужчина пообещал указать в акте медицинского освидетельствования информацию об отсутствии опьянения. За это он должен был получить 200 тыс. рублей. Кроме того, заведующий Туапсинским отделением ГБУЗ «Наркологический диспансер» за 20 тыс. рублей досрочно выписал пациента, который находился на обследовании в наркологическом диспансере.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 (Покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.