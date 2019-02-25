Четверым ингушским студентам в Египте продлили арест

Ингушетия

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Четверым студентам из Ингушетии, которых задержали в 2018 году, продлили срок ареста

Об этом 24 февраля сообщил отец одного из молодых людей Алисхан Плиев.

Под стражей находятся Али Дзейтов, Исмаил Чемурзиев, Илез Аушев и Рамазан Плиев. Срок ареста продлили на 45 суток — до 10 апреля. «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник сообщает, что молодых людей подозревают в причастности к экстремистской деятельности.

Ранее «Кавказский узел» сообщил, что 21 февраля родители троих студентов встретились с ними в Каире. 

Как писали Юга.ру, семьи пяти ингушских студентов, которые учатся в Каире, в январе сообщили, что с августа 2018 года не могли связаться с молодыми людьми. В МИД России заявили, что не имеют официальной информации о задержании студентов, и предположили, что оно связано с нарушением местного миграционного законодательства. 

Депутат Госдумы РФ Юшаа Газгиреев 2 февраля рассказал главе республики Юнус-Беку Евкурову, что четверо студентов арестованы. Судьба еще одного остается неизвестной.

Египет Студенты
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