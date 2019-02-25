Четверым ингушским студентам в Египте продлили арест

Четверым студентам из Ингушетии, которых задержали в 2018 году, продлили срок ареста

Об этом 24 февраля сообщил отец одного из молодых людей Алисхан Плиев.

Под стражей находятся Али Дзейтов, Исмаил Чемурзиев, Илез Аушев и Рамазан Плиев. Срок ареста продлили на 45 суток — до 10 апреля. «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник сообщает, что молодых людей подозревают в причастности к экстремистской деятельности.

Ранее «Кавказский узел» сообщил, что 21 февраля родители троих студентов встретились с ними в Каире.