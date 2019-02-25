В центре Краснодара временно перекрыли три участка дороги

В Краснодаре 25 февраля перекрыли дорогу на улице Седина и ограничили движение на улицах Вишняковой и Кавказской

Для движения транспорта перекрыли участок улицы Седина от улицы Северной до Головатого. Это произошло из-за аварии на сети водоснабжения, сообщила пресс-служба ООО «Краснодар Водоканал». После ремонта проезд снова откроют.

Кроме того, в краевой столице с 8:00 25 февраля до 20:00 26 февраля ограничили движение по улице Вишняковой от Кавказской до Ким и по улице Кавказской от дома № 27 до улицы Вишняковой. На первом участке дороги проезд полностью закрыли, на втором — частично. Это связано с ремонтом тепловых сетей, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.