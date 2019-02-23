В Дагестане произошло землетрясение амплитудой 3,7

В Дагестане 23 февраля зафиксировали землетрясение

Подземные толчки произошли в 13:44 в Ботлихском районе республики. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в точке с координатами 42.81 градуса северной широты и 46.30 градуса восточной долготы.

Ближайший населенный пункт рядом с этой точкой — село Гагатли, оно находится менее чем в 1 км, сообщает «Кавказский узел».