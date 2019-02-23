В Дагестане произошло землетрясение амплитудой 3,7
В Дагестане 23 февраля зафиксировали землетрясение
Подземные толчки произошли в 13:44 в Ботлихском районе республики. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в точке с координатами 42.81 градуса северной широты и 46.30 градуса восточной долготы.
Ближайший населенный пункт рядом с этой точкой — село Гагатли, оно находится менее чем в 1 км, сообщает «Кавказский узел».
Как писали Юга.ру, 20 января на территории Чечни и Дагестана днем 20 января сейсмологи зафиксировали четыре подземных толчка на глубине 10 км.
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