В выходные на Кубани прогнозируют мокрый снег и сильный ветер
Синоптики представили прогноз погоды на 22-24 февраля
По данным Краснодарского гидрометцентра, 22 февраля местами в крае будет идти дождь и мокрый снег, в предгорьях и горах днем в отдельных пунктах ожидаются сильные осадки. Возможно налипание мокрого снега, гололед, ухудшение видимости в осадках и тумане.
Дневная температура — 1-6 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с, днем местами до 23 м/с.
На Черноморском побережье в пятницу местами будет идти дождь. Днем термометры покажут 3-8 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с, утром возможно усиление до 17 м/с.
В Краснодаре в последний день рабочей недели прогнозируют небольшие осадки. Днем будет 4-6 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы до 13 м/с.
Читайте также:
В выходные на Кубани ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, 23 февраля — сильные осадки. Жителей и гостей региона предупредили об ухудшении видимости в осадках и тумане.
В ночь на субботу будет 0...-5 °С, местами до -7 °С, ночью воскресенья ожидается -1...-6 °С, местами похолодает до -9 °С. Дневные температуры — -3...+2 °С, местами в южной половине до 5 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с, в субботу местами до 21 м/с.
На Черноморском побережье в выходные временами ожидаются осадки, на севере Туапсинского района 23 февраля местами возможны сильные дожди.
Ночью 23 февраля будет -3...+2 °С, на юге до 5 °С, 24 февраля похолодает до -1...-6 °С, на юге — 3 °С. Днем в субботу воздух прогреется до 3-8 °С, в воскресенье температура немного опустится — до 1-6 °С. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в районе Новороссийска порывы 19-24 м/с.
Читайте также:
В Краснодаре в субботу синоптики предрекают дождь со снегом. Ночью столбики термометров опустятся до -1 °С, днем будет 2 °С. В ночь на воскресенье в краевом центре похолодает до -6 °С, днем сохранится минусовая температура — около -1 °С, возможен снег. Ветер слабый, 2 м/с.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре на 22 и 23 февраля объявили штормовое предупреждение.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.