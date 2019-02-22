В выходные на Кубани прогнозируют мокрый снег и сильный ветер

Синоптики представили прогноз погоды на 22-24 февраля

По данным Краснодарского гидрометцентра, 22 февраля местами в крае будет идти дождь и мокрый снег, в предгорьях и горах днем в отдельных пунктах ожидаются сильные осадки. Возможно налипание мокрого снега, гололед, ухудшение видимости в осадках и тумане.

Дневная температура — 1-6 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с, днем местами до 23 м/с.

На Черноморском побережье в пятницу местами будет идти дождь. Днем термометры покажут 3-8 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с, утром возможно усиление до 17 м/с.