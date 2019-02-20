В Крыму из-за скандинавского циклона прогнозируют метель и гололедицу

Из-за приближающейся непогоды в Крыму распространили экстренное предупреждение на 22-23 февраля

«В связи с прохождением холодного фронта скандинавского циклона 22-23 февраля в Крыму ожидается сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, гололедица», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Отмечается, что похолодает сразу на 10-12 градусов: ночью столбик термометра опустится до -9 ... -14 °C, днем будет -4 ... -9 °C. Осадки будут сопровождаться ветром с порывами до 25 м/с.

Жителям полуострова рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте, на улице держаться подальше от ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.