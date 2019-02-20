Силуанов: Из-за предложенной Путиным соцподдержки семей с детьми бюджеты регионов не получат 5-7 млрд рублей

Министр финансов России Антон Силуанов 20 февраля заявил, что из-за налоговых льгот для семей с детьми региональные бюджеты недополучат 5-7 млрд рублей

Как сообщали Юга.ру, президент России Владимир Путин 20 февраля рассказал, какие меры поддержки необходимо оказать семьям с детьми. Для них нужно снизить налоговую нагрузку — в зависимости от количества детей в семье. Также Путин призвал освободить от налогов участки в 6 соток, принадлежащие многодетным семьям.

Силуанов рассказал, сколько денег недополучат регионы из-за таких мер.

«Это местные, региональные налоги. По нашим оценкам, это будет 5-7 млрд рублей», — цитирует министра ТАСС.