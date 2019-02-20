В Краснодаре произошел крупный пожар на складе

В Краснодаре на улице Онежской 20 февраля загорелось складское помещение

Сообщение о возгорании в здании на улице Онежской поступило спасателям в 13:30. Сотрудники МЧС установили, что горит склад.

Менее чем за час огонь распространился на площади 450 кв. метров. В 14:18 пожар локализовали.

Очевидец рассказал порталу Юга.ру, что горели несколько складов. На одном из них была швейная фурнитура, рулоны с тканью, на другом — резиновое вторсырье и станки для изготовления резиновых сапог.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работают 39 человек и 13 спецмашин.