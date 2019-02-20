В Краснодаре произошел крупный пожар на складе

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Онежской 20 февраля загорелось складское помещение

Сообщение о возгорании в здании на улице Онежской поступило спасателям в 13:30. Сотрудники МЧС установили, что горит склад.

Менее чем за час огонь распространился на площади 450 кв. метров. В 14:18 пожар локализовали.

Очевидец рассказал порталу Юга.ру, что горели несколько складов. На одном из них была швейная фурнитура, рулоны с тканью, на другом — резиновое вторсырье и станки для изготовления резиновых сапог.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работают 39 человек и 13 спецмашин. 

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре на улице Воронежской 19 февраля загорелся мусор на площади в 1300 кв. метров. Также 19 февраля в Геленджике сгорели гаражи, один человек пострадал.

© Фото из телеграм-канала «Жесть Краснодара» t.me/ghestkrd
© Фото из телеграм-канала «Жесть Краснодара» t.me/ghestkrd
© Фото Евы Власовой из группы «Типичный Краснодар», vk.com/typical_krd
© Фото Дениса Мащенко из группы «Типичный Краснодар», vk.com/typical_krd
Краснодар МЧС Пожары
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