Один человек пострадал при пожаре в Геленджике

В Геленджике 19 февраля сгорели гаражи, один человек пострадал

Сообщение о возгорании гаражей на Сухумском шоссе поступило спасателям в 16:19. Огонь на площади 100 кв. метров потушили в 17:23.

На месте работали 12 человек и четыре машины. В результате пожара один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.