Один человек пострадал при пожаре в Геленджике
Краснодарский край Валерия Дульская
В Геленджике 19 февраля сгорели гаражи, один человек пострадал
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Сообщение о возгорании гаражей на Сухумском шоссе поступило спасателям в 16:19. Огонь на площади 100 кв. метров потушили в 17:23.
На месте работали 12 человек и четыре машины. В результате пожара один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Воронежской 19 февраля сгорел мусор на площади в 1300 кв. метров.
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