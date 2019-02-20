Один человек пострадал при пожаре в Геленджике

Краснодарский край

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В Геленджике 19 февраля сгорели гаражи, один человек пострадал

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Сообщение о возгорании гаражей на Сухумском шоссе поступило спасателям в 16:19. Огонь на площади 100 кв. метров потушили в 17:23.

На месте работали 12 человек и четыре машины. В результате пожара один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Воронежской 19 февраля сгорел мусор на площади в 1300 кв. метров.

Геленджик МЧС Пожары
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