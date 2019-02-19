В Краснодаре на площади в 1300 кв. метров горел мусор на улице Воронежской

Краснодарский край

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В Краснодаре 19 февраля произошел крупный пожар на улице Воронежской

Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 13 часов. В 15:08 потушили первый очаг площадью 300 кв. метров. В 17:22 ликвидировали второй очаг на площади 1000 кв. метров.

«Пожар произошел на окраине города. Там горел мусор», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По информации ТАСС, возгорание произошло в лесопарковой зоне «Красный кут», которая входит в реестр зеленых зон, но не является благоустроенной территорией.

Причины пожара выясняются.

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