В Сочи на фестивале резьбы по снегу собираются установить три рекорда России

Краснодарский край

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В горах Красной Поляны 22 и 23 февраля пройдет первый фестиваль резьбы по снегу «Снежная поляна — 2019»

Мероприятие претендует на три рекорда России, в том числе как самый южный фестиваль резьбы по снегу в стране. Фиксацию рекордов 23 февраля проведет эксперт Книги рекордов России.

«Темой фестиваля стали морские сказы», — сообщили в пресс-службе курорта «Газпром».

Из снежных блоков сделают девушку с дельфином, огромную рыбу фугу, русалку, галеру с викингами и Посейдона.

Смотрите фоторепортаж:

Все гости фестиваля смогут принять участие в открытом мастер-классе резьбы по снегу. Организаторы рассчитывают, что арт-объекты из снега на растают до конца марта.

Как сообщали Юга.ру, с 13 по 17 марта в Сочи будет проходить высокогорный карнавал BoogelWoogel с массовым спуском в купальниках.

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