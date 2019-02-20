В Сочи на фестивале резьбы по снегу собираются установить три рекорда России
В горах Красной Поляны 22 и 23 февраля пройдет первый фестиваль резьбы по снегу «Снежная поляна — 2019»
Мероприятие претендует на три рекорда России, в том числе как самый южный фестиваль резьбы по снегу в стране. Фиксацию рекордов 23 февраля проведет эксперт Книги рекордов России.
«Темой фестиваля стали морские сказы», — сообщили в пресс-службе курорта «Газпром».
Из снежных блоков сделают девушку с дельфином, огромную рыбу фугу, русалку, галеру с викингами и Посейдона.
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Все гости фестиваля смогут принять участие в открытом мастер-классе резьбы по снегу. Организаторы рассчитывают, что арт-объекты из снега на растают до конца марта.
Как сообщали Юга.ру, с 13 по 17 марта в Сочи будет проходить высокогорный карнавал BoogelWoogel с массовым спуском в купальниках.
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