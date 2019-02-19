Призерам Кубка мира по горнолыжному спорту на «Роза Хутор» достанутся трофеи в виде кокошников

В марте на трассах горного курорта «Роза Хутор» спустя семь лет проведут этап Кубка мира по горнолыжному спорту

Как сообщали Юга.ру, на Красной Поляне 2 и 3 марта пройдут соревнования среди женщин Rosa Ski Dream в двух дисциплинах — скоростной спуск и супергигант.

Rosa Ski Dream — единственный российский этап в календаре Кубка мира 2018/2019, который с 2020 года будет ежегодно проводиться на «Роза Хутор».

В пресс-службе курорта рассказали, что в этом году победительницы этапа Кубка мира получат уникальный приз в виде кокошника, дизайн которого разработали специально для Rosa Ski Dream. Трофеи изготовлены из искусственного хрусталя, окрашенного в традиционные цвета призовых медалей — золотой, серебряный и бронзовый.

Комиссия Международной лыжной федерации (FIS) 18 февраля успешно завершила снежный контроль на «Роза Хутор» и одобрила проведение этапа Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин.

Среди участниц турнира — словенка Илка Штухец (скоростной спуск) и американка Микаэла Шиффрин (супергигант), которые завоевали золото чемпионата мира 2019 года в шведском Оре. Также на Кубке выступят призеры и участницы мировых первенств: итальянка София Годжа, норвежка Рагнхильд Мовинкель, швейцарка Коринн Зутер, австрийки Рамона Зибенхофер и Николь Шмидхофер.

В Российской федерации горнолыжного спорта ожидают, что на соревнования в Сочи приедут более 60 участниц из почти 20 стран. Российскую команду представят две участницы — Александра Прокопьева и Юлия Плешкова, выступавшие на ЧМ в Швеции.

27 и 28 февраля, а также 1 марта у спортсменок запланированы три официальные тренировки этапа на олимпийской трассе скоростного спуска. На 2 марта намечена гонка этапа в спуске, а на следующий день соперницы будут соревноваться в супергиганте.

В официальном онлайн-магазине курорта «Роза Хутор» продолжается продажа билетов на этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Добраться на площадку «Роза Стадион», где будут проходить соревнования, зрители смогут на личном транспорте или поднявшись на канатной дороге «Олимпия» до Горной олимпийской деревни, откуда пустят бесплатный трансфер до «Роза Стадион».