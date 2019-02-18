В Сочи уволят полицейского, который насмерть сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

В управлении на транспорте МВД по ЮФО решили уволить сотрудника, совершившего ДТП в Адлерском районе Сочи

Как писали Юга.ру, 16 февраля в Адлерском районе водитель легкового автомобиля сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на «зебре», и скрылся с места происшествия. Ребенка доставили в больницу, где она скончалась.

Выяснилось, что за рулем находился 26-летний сотрудник транспортной полиции. Он сам явился в правоохранительные органы, его задержали.

«По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственных руководителей», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.