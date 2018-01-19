Госдума приняла закон об обязательной классификации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс

Госдума 19 января приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории РФ

Документ был подготовлен Министерством культуры РФ после соответствующего поручения президента. В декабре 2016 года его внесли на рассмотрение правительства, а в марте 2017-го Госдума приняла его в первом чтении.

Законопроект предусматривает поэтапное введение обязательной классификации российских гостиниц и присвоение им «звезд». Так, с 1 июля 2019 года процедуру классификации будут обязаны пройти гостиницы с более чем 50 номерами, с 1 января 2020 года это коснется гостиниц с более чем 15 номерами, а с 1 января 2021 года — всех гостиниц. Срок действия свидетельства о присвоении определенной категории составит три года. Утверждать классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей будут государственные органы, ответственные за туристическую сферу.

Гостиницам, горнолыжным трассам и пляжам без свидетельства запретят предоставлять свои услуги туристам, а также использовать категории, не соответствующие указанной в свидетельстве.

За нарушение этого запрета вводится предупреждение или административный штраф на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц составляет от 1/40 до 1/25 совокупного размера суммы выручки, но не менее 50 тыс. рублей.

Как заявил глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, главная цель проекта — повысить качество услуг в отрасли.

«Сегодня больше половины рынка находится в тени. Мелкие игроки не платят налоги, не хотят оказывать качественные услуги, не получают свидетельства об аккредитации… Мы хотим, чтобы турист получал хорошую и качественную услугу за вменяемые деньги», — цитирует Дегтярева РИА Новости.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в Краснодарском крае «звезды» уже получили 99% всех гостиниц и отелей — это порядка 5,5 тыс. средств размещения. По его мнению, принятый закон позволит снизить риск «обманутых ожиданий» для туристов и исключить ситуации, когда, планируя свой отдых, люди рассчитывают на один набор услуг, а по факту получают другой.

Напомним, сейчас классификация туристических объектов проводится в добровольном порядке.