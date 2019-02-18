В Краснодаре машина сбила сотрудника ДПС

В Краснодаре на улице Ростовское шоссе 18 февраля автомобиль сбил полицейского

Авария произошла около 17:00 на пересечении улиц Офицерской и Ростовское шоссе. По предварительным данным, 19-летний парень за рулем автомобиля Ford Focus при повороте задел боковым зеркалом инспектора ДПС, который регулировал движение из-за неисправного светофора.

Водитель остался на месте ДТП и дождался скорую. По его словам, он не заметил сотрудника ДПС.