В Краснодаре машина сбила сотрудника ДПС
В Краснодаре на улице Ростовское шоссе 18 февраля автомобиль сбил полицейского
Авария произошла около 17:00 на пересечении улиц Офицерской и Ростовское шоссе. По предварительным данным, 19-летний парень за рулем автомобиля Ford Focus при повороте задел боковым зеркалом инспектора ДПС, который регулировал движение из-за неисправного светофора.
Водитель остался на месте ДТП и дождался скорую. По его словам, он не заметил сотрудника ДПС.
Пострадавшего доставили в больницу, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Как сообщали Юга.ру, в январе в Ростове-на-Дону мужчина на автомобиле сбил полицейского, который пытался его задержать.
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