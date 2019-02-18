В Краснодаре машина сбила сотрудника ДПС

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Ростовское шоссе 18 февраля автомобиль сбил полицейского

Авария произошла около 17:00 на пересечении улиц Офицерской и Ростовское шоссе. По предварительным данным, 19-летний парень за рулем автомобиля Ford Focus при повороте задел боковым зеркалом инспектора ДПС, который регулировал движение из-за неисправного светофора.

Водитель остался на месте ДТП и дождался скорую. По его словам, он не заметил сотрудника ДПС.

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Пострадавшего доставили в больницу, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. 

Как сообщали Юга.ру, в январе в Ростове-на-Дону мужчина на автомобиле сбил полицейского, который пытался его задержать.

ГИБДД ДТП Краснодар
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В Краснодаре машина сбила сотрудника ДПС

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