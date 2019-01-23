Ростовчанин на автомобиле сбил полицейского, который пытался его задержать

В Ростове-на-Дону 51-летнего местного жителя подозревают в том, что он на автомобиле сбил сотрудника полиции

Установлено, что вечером 11 января в районе пересечения улицы Пушкинской и проспекта Ворошиловский полицейский заметил припаркованный автомобиль Mercedes-Benz GLK 300, который согласно ориентировке, разыскивался за совершение другого преступления.

Правоохранитель подошел к машине и потребовал у водителя, открыть дверь, и предъявить документы, удостоверяющие личность.

Ростовчанин проигнорировал требования сотрудника полиции, сбил его, и скрылся с места происшествия. Полицейский получил травмы.

Спустя несколько дней мужчина сам обратился в следственные органы и написал явку с повинной.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщила 22 января пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Расследование уголовного дела продолжается.